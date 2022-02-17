В "ЛНР" назвали постановкой историю с обстрелом детского сада в подконтрольной Киеву Станице Луганской в в районе станции Кондрашовка-Новая.

С таким заявлением вечером 17 февраля выступил "официальный представитель Народной милиции ЛНР" старший лейтенант Иван Филипоненко.

По его утверждению, на публикуемых украинской стороной фото детсада серьезно разрушены стены, но стекло в окнах везде цело. Кто хотя бы раз видел повреждения зданий от реальных обстрелов, скажет, что такого не может быть, заявили в народной милиции "ЛНР".

Кроме того, в "ЛНР" заявили, что обстрел детского сада в Станице Луганской велся под таким углом, что стрелять могли только с восточного направления. Позиция предполагаемого орудия, из которого велся огонь, находится на территории контролируемой ВСУ.

"Народная милиция ЛНР" показала карту, где голубой стрелкой отмечено направление обстрела.

Кроме того, Филипоненко заявил, что "данный фарс был сфабрикован специально" для представителей западной прессы.

Ранее "Страна" сообщала, что посольство США в Украине уже поспешило обвинить Россию в обстреле Станицы Луганской.

Также мы разбирались, почему на Донбассе началось обострение.