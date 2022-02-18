Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения в Россию из "ДНР" в связи с тем, что в ближайшее время, по его утверждению, Зеленский отдаст приказ о наступлении ВСУ на Донбассе. "Страна" публикует полную версию его обращения.

"В последние дни мы ежедневно фиксируем наращивание Украиной количества военнослужащих или тайного вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня - "Смерчей", "Ураганов", реактивных комплектов NLAW, а также "Джавелины" и "Стингеры" по всей линии соприкосновения.

Сегодня их оружие нацелено на мирных граждан, на нас и наших детей. Вооруженные силы противника находятся в боевых порядках, готовые к силовому захвату Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию "ЛДНР".

Обращаюсь ко всем жителям нашего государства, вооруженные силы "ДНР" находятся в постоянной боевой готовности. Полностью готовы защитить гражданское население инфраструктуру. Тем не менее при обстрелах противника населенных пунктов нашей республики могут подвергаться опасности жизнь и здоровье наших граждан.

Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежать женщины, дети и люди пожилого возраста. Убедительная просьба прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким.

По договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым.

Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей сотрудников. Штабам территориальной обороны обеспечить транспорт для эвакуации населения.

Прошу вас сохранять выдержку и спокойствие".

Напомним, вчера утром на Донбассе началось обострение, которое продолжилось и сегодня. За ходом событий "Страна" следит в обновляемом материале.

Утром 17 февраля в "ЛДНР" заявили об обострении ситуации на Донбассе и обвинили ВСУ в обстрелах, в свою очередь ВСУ обвинили противника в обстреле своих позиций.

Позже в штабе ООС заявили об обстреле Станицы Луганской, во время которого один из снарядов попал в детский сад и пострадали двое людей. Кроме того, был обстрелян поселок возле Попасной и один из снарядов попал во двор лицея. При этом в "ЛДНР" обвинили украинскую сторону в обстрелах Донецка и Горловки.

Также сообщалось, что утром 18 февраля в "ЛДНР" заявили об обстреле окраин Луганска и Донецка. В то же время в штабе ООС сообщили, что за текущие сутки со стороны противника зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганский областях, разобралась Олеся Медведева в новом выпуске своего блога: