Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал, что власти Ростовской области создали оперативный штаб в связи с мерами по эвакуации гражданского населения, которые принимают в "ЛДНР". Кроме того, он сообщил о том, что 600 детей из детдомов и интернатов "ДНР" готовы к эвакуации в Ростовскую область.

Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 18 февраля.

"Губернатором Ростовской области создан штаб в связи с этой ситуацией, он уже начал работать. Ждет от коллег с той стороны (из "ДНР" и "ЛНР") информацию о количестве людей, чтобы определять места, отведенные для их размещения. Никто не будет брошен, это наши люди", - заявил Водолацкий.

По словам чиновника, прежде всего из "ДНР" и "ЛНР" в Ростовскую область эвакуируются дети.

"В первую очередь сейчас эвакуируются дети из детских домов, интернатов, они сейчас погружаются в автобусы. У нас достаточно гостиниц в городах области, есть детские лагеря, в том же Неклиновском районе, где есть нормальные условия для детей", - пояснил Виктор Водолацкий.

Напомним, что Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения в Россию из "ДНР" в связи с тем, что в ближайшее время, по его утверждению, Зеленский отдаст приказ о наступлении ВСУ на Донбассе. Вслед за "главой ДНР" аналогичное заявление прозвучало и от "главы ЛНР" Леонида Пасечника, который призвал жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. Он также заявил о подготовке наступления ВСУ и призвал мужчин, готовых взять оружие, защищать "республику".

Ранее мы писали, что Путин поручил организовать экстренную помощь беженцам Донбасса в Ростовской области.

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