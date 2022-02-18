Детские дома и интернаты "ЛНР" эвакуируют на территорию Российской Федерации. Кроме того, "Минобразования ЛНР" приостановило учебный процесс в школах и в ВУЗах.

Об этом сообщает "Луганский информационный центр" со ссылкой на "министра образования и науки Республики Андрея Лустенко".

"Все образовательные организации, в которых постоянно проживают несовершеннолетние, я имею в ввиду прежде всего детские дома и школы-интернаты, с целью обеспечения безопасности воспитанников, эти организации на необходимое и, я уверен, непродолжительное время, будут эвакуированы на территорию Российской Федерации", - сказал министр.

Он также добавил, что "процесс эвакуации будет организован во взаимодействии с МЧС, МВД и другими министерствами и ведомствами Республики", а "по нормализации ситуации все организации будут незамедлительно возвращены на территорию Республики".

Андрей Лустенко призывал всех коллег, детей их родителей сохранять спокойствие.

"Уверен, мы выстоим и в это сложное время. Победа будет за нами", - сказал он.

Напомним, Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения в Россию из "ДНР" в связи с тем, что в ближайшее время, по его утверждению, Зеленский отдаст приказ о наступлении ВСУ на Донбассе. Вслед за главой Донецка аналогичное заявление прозвучало и от "главы ЛНР" Леонида Пасечника, который призвал жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. Он также заявил о подготовке наступления ВСУ и призвал мужчин, готовых взять оружие, защищать "республику".

По данным "парламента ДНР", так называемый "глава" планируют эвакуировать в Россию несколько сотен тысяч человек.

В свою очередь журналист Олеся Медведева в своем блоге "Ясно.Понятно" разбиралась, почему началось обострение на Донбассе.