"Мэр" города Донецка Алексей Кулемзин опубликовал места сбора и посадки населения для эвакуации и призвал жителей не терять самообладания и не поддаваться панике.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Внимание! Граждане! В городе Донецке объявлена экстренная эвакуация! Не теряйте самообладания! Не поддавайтесь панике! Оповестите соседей о полученной информации! При передвижении к месту сбора соблюдайте осторожность", - говорится в сообщении.

Также жителям Донецка рекомендовали при себе иметь документы, вещи первой необходимости и суточный запас еды и воды.

Места сбора и посадки населения выглядят следующим образом:

Буденновский район:

- ул. Октября, 10 (ДК им. А.С. Пушкина);

- ул. 230-Стрелковой дивизии, 1 а, (площадка гипермаркета «Караван»);

- пгт Ларино, ул. Горького, 58 (Ларинская поселковая администрация).

- ул. Октября, 10 (ДК им. А.С. Пушкина); - ул. 230-Стрелковой дивизии, 1 а, (площадка гипермаркета «Караван»); - пгт Ларино, ул. Горького, 58 (Ларинская поселковая администрация). Ворошиловский район:

- ул. Артема, 74а (драмтеатр);

- ул. 50 лет СССР, 149 (АС «Крытый рынок»);

- ул. Розы Люксембург, 6 (общежитие ДонНУ).

- ул. Артема, 74а (драмтеатр); - ул. 50 лет СССР, 149 (АС «Крытый рынок»); - ул. Розы Люксембург, 6 (общежитие ДонНУ). Калининский район:

- ул. 50-й Гвардейской дивизии (НИИВЭ);

- бул. Шевченко, 47д (супермаркет «МОЛОКО»);

- пр. Ильича, 18 (театр кукол);

- пр. Дзержинского, 66 (школа № 8).

- ул. 50-й Гвардейской дивизии (НИИВЭ); - бул. Шевченко, 47д (супермаркет «МОЛОКО»); - пр. Ильича, 18 (театр кукол); - пр. Дзержинского, 66 (школа № 8). Киевский район:

- пр. Киевский, 36 (администрация Киевского района);

- пл. Привокзальная, 1 (ж/д вокзал);

- ул. Артема, 167-б (сквер Планетария).

- пр. Киевский, 36 (администрация Киевского района); - пл. Привокзальная, 1 (ж/д вокзал); - ул. Артема, 167-б (сквер Планетария). Кировский район:

- ул. Кирова, 145 (ДК Франко);

- ул. Кирова, 320 (ДК Абакумова);

- ул. Бирюзова, 44а (школа № 91);

- ул. Павла Колодина, 1 (ДК Лидиевка);

- пр. Семашко, 34а (школа № 78);

- ул. Текстильщиков, 15-б (школа № 97);

- ул. Высоцкого, 1в (школа № 112);

- ул. Валентины Терешковой, 47 (школа № 30);

- ул. Петровского, 51 (школа № 76);

- ул. Кольцова, 25г (школа № 90);

- ул. Туполева, 14 (школа № 115);

- ул. Шутова, 37 (ТЦ «Галактика»);

- ул. Радченко, 11 (школа № 83);

- ул. Кирова, 90 («Фабрика игрушек»)

- ул. Кирова, 178 (ДДЮТ).

- ул. Кирова, 145 (ДК Франко); - ул. Кирова, 320 (ДК Абакумова); - ул. Бирюзова, 44а (школа № 91); - ул. Павла Колодина, 1 (ДК Лидиевка); - пр. Семашко, 34а (школа № 78); - ул. Текстильщиков, 15-б (школа № 97); - ул. Высоцкого, 1в (школа № 112); - ул. Валентины Терешковой, 47 (школа № 30); - ул. Петровского, 51 (школа № 76); - ул. Кольцова, 25г (школа № 90); - ул. Туполева, 14 (школа № 115); - ул. Шутова, 37 (ТЦ «Галактика»); - ул. Радченко, 11 (школа № 83); - ул. Кирова, 90 («Фабрика игрушек») - ул. Кирова, 178 (ДДЮТ). Куйбышевский район:

- ул. Панфилова, 86 (ДК им. Куйбышева).

- ул. Панфилова, 86 (ДК им. Куйбышева). Ленинский район:

- ул. Куйбышева, 31 (администрация Ленинского района);

- пересечение пр. Ленинский и ул. Куприна (остановка общественного транспорта);

- пгт Оленовка, ул. Чапаева, 144 (школа № 1 пгт Оленовка);

- с. Андреевка, ул. Ленина, 25 (администрация с. Андреевка);

- с. Доля, ул. Победы, 34-в (магазин в центре поселка Доля);

- с. Любовка, ул. Гагарина, 66, (администрация с. Любовка).

- ул. Куйбышева, 31 (администрация Ленинского района); - пересечение пр. Ленинский и ул. Куприна (остановка общественного транспорта); - пгт Оленовка, ул. Чапаева, 144 (школа № 1 пгт Оленовка); - с. Андреевка, ул. Ленина, 25 (администрация с. Андреевка); - с. Доля, ул. Победы, 34-в (магазин в центре поселка Доля); - с. Любовка, ул. Гагарина, 66, (администрация с. Любовка). Петровский район:

- ул. Дунаевского, 7 (горный лицей);

- ул. Стаханова, 8 (школа № 114);

- ул. Архитекторов, 2а (ДК Петровского);

- ул. Петровского, 197 (больница № 14);

- с. Луганское, ул. Совхозная, 38 (школа);

- пгт Александровка, ул. Ленина, 171 (школа).

- ул. Дунаевского, 7 (горный лицей); - ул. Стаханова, 8 (школа № 114); - ул. Архитекторов, 2а (ДК Петровского); - ул. Петровского, 197 (больница № 14); - с. Луганское, ул. Совхозная, 38 (школа); - пгт Александровка, ул. Ленина, 171 (школа). Пролетарский район:

- ул. Большая Магистральная, 29а (ДК «Юбилейный»);

- ул. Ельницкая, 1 (больница № 9);

- ул. Филатова, 19а (ДК «20 лет Победы»);

- ул. Щетинина, 6 (автостанция);

- ул. Прожекторная, 15 (амбулатория ЦПМС № 11).

- ул. Большая Магистральная, 29а (ДК «Юбилейный»); - ул. Ельницкая, 1 (больница № 9); - ул. Филатова, 19а (ДК «20 лет Победы»); - ул. Щетинина, 6 (автостанция); - ул. Прожекторная, 15 (амбулатория ЦПМС № 11). г. Моспино:

- ул. Пилягина, 2а (школа № 151);

- ул. Кооперативная, 22 (администрация г. Моспино)

Напомним, Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения в Россию из "ДНР" в связи с тем, что в ближайшее время, по его утверждению, Зеленский отдаст приказ о наступлении ВСУ на Донбассе. Вслед за главой Донецка аналогичное заявление прозвучало и от "главы ЛНР" Леонида Пасечника, который призвал жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. Он также заявил о подготовке наступления ВСУ и призвал мужчин, готовых взять оружие, защищать "республику".

По данным "парламента ДНР", так называемый "глава" планируют эвакуировать в Россию несколько сотен тысяч человек.

В свою очередь журналист Олеся Медведева в своем блоге "Ясно.Понятно" разбиралась, почему началось обострение на Донбассе.