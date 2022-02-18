"Мэр" Донецка опубликовал места сбора населения для эвакуации. Полный список адресов
"Мэр" города Донецка Алексей Кулемзин опубликовал места сбора и посадки населения для эвакуации и призвал жителей не терять самообладания и не поддаваться панике.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Внимание! Граждане! В городе Донецке объявлена экстренная эвакуация! Не теряйте самообладания! Не поддавайтесь панике! Оповестите соседей о полученной информации! При передвижении к месту сбора соблюдайте осторожность", - говорится в сообщении.
Также жителям Донецка рекомендовали при себе иметь документы, вещи первой необходимости и суточный запас еды и воды.
Места сбора и посадки населения выглядят следующим образом:
- Буденновский район:
- ул. Октября, 10 (ДК им. А.С. Пушкина);
- ул. 230-Стрелковой дивизии, 1 а, (площадка гипермаркета «Караван»);
- пгт Ларино, ул. Горького, 58 (Ларинская поселковая администрация).
- Ворошиловский район:
- ул. Артема, 74а (драмтеатр);
- ул. 50 лет СССР, 149 (АС «Крытый рынок»);
- ул. Розы Люксембург, 6 (общежитие ДонНУ).
- Калининский район:
- ул. 50-й Гвардейской дивизии (НИИВЭ);
- бул. Шевченко, 47д (супермаркет «МОЛОКО»);
- пр. Ильича, 18 (театр кукол);
- пр. Дзержинского, 66 (школа № 8).
- Киевский район:
- пр. Киевский, 36 (администрация Киевского района);
- пл. Привокзальная, 1 (ж/д вокзал);
- ул. Артема, 167-б (сквер Планетария).
- Кировский район:
- ул. Кирова, 145 (ДК Франко);
- ул. Кирова, 320 (ДК Абакумова);
- ул. Бирюзова, 44а (школа № 91);
- ул. Павла Колодина, 1 (ДК Лидиевка);
- пр. Семашко, 34а (школа № 78);
- ул. Текстильщиков, 15-б (школа № 97);
- ул. Высоцкого, 1в (школа № 112);
- ул. Валентины Терешковой, 47 (школа № 30);
- ул. Петровского, 51 (школа № 76);
- ул. Кольцова, 25г (школа № 90);
- ул. Туполева, 14 (школа № 115);
- ул. Шутова, 37 (ТЦ «Галактика»);
- ул. Радченко, 11 (школа № 83);
- ул. Кирова, 90 («Фабрика игрушек»)
- ул. Кирова, 178 (ДДЮТ).
- Куйбышевский район:
- ул. Панфилова, 86 (ДК им. Куйбышева).
- Ленинский район:
- ул. Куйбышева, 31 (администрация Ленинского района);
- пересечение пр. Ленинский и ул. Куприна (остановка общественного транспорта);
- пгт Оленовка, ул. Чапаева, 144 (школа № 1 пгт Оленовка);
- с. Андреевка, ул. Ленина, 25 (администрация с. Андреевка);
- с. Доля, ул. Победы, 34-в (магазин в центре поселка Доля);
- с. Любовка, ул. Гагарина, 66, (администрация с. Любовка).
- Петровский район:
- ул. Дунаевского, 7 (горный лицей);
- ул. Стаханова, 8 (школа № 114);
- ул. Архитекторов, 2а (ДК Петровского);
- ул. Петровского, 197 (больница № 14);
- с. Луганское, ул. Совхозная, 38 (школа);
- пгт Александровка, ул. Ленина, 171 (школа).
- Пролетарский район:
- ул. Большая Магистральная, 29а (ДК «Юбилейный»);
- ул. Ельницкая, 1 (больница № 9);
- ул. Филатова, 19а (ДК «20 лет Победы»);
- ул. Щетинина, 6 (автостанция);
- ул. Прожекторная, 15 (амбулатория ЦПМС № 11).
- г. Моспино:
- ул. Пилягина, 2а (школа № 151);
- ул. Кооперативная, 22 (администрация г. Моспино)
Напомним, Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения в Россию из "ДНР" в связи с тем, что в ближайшее время, по его утверждению, Зеленский отдаст приказ о наступлении ВСУ на Донбассе. Вслед за главой Донецка аналогичное заявление прозвучало и от "главы ЛНР" Леонида Пасечника, который призвал жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. Он также заявил о подготовке наступления ВСУ и призвал мужчин, готовых взять оружие, защищать "республику".
По данным "парламента ДНР", так называемый "глава" планируют эвакуировать в Россию несколько сотен тысяч человек.
В свою очередь журналист Олеся Медведева в своем блоге "Ясно.Понятно" разбиралась, почему началось обострение на Донбассе.