Эвакуация будет осуществлена из 10 районов города. Фото: pinterest

"Мэр" города Донецка Алексей Кулемзин опубликовал места сбора и посадки населения для эвакуации и призвал жителей не терять самообладания и не поддаваться панике. 

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Внимание! Граждане! В городе Донецке объявлена экстренная эвакуация! Не теряйте самообладания! Не поддавайтесь панике! Оповестите соседей о полученной информации! При передвижении к месту сбора соблюдайте осторожность", - говорится в сообщении. 

Также жителям Донецка рекомендовали при себе иметь документы, вещи первой необходимости и суточный запас еды и воды. 

Места сбора и посадки населения выглядят следующим образом: 

  • Буденновский район:
    - ул. Октября, 10 (ДК им. А.С. Пушкина);
    - ул. 230-Стрелковой дивизии, 1 а, (площадка гипермаркета «Караван»);
    - пгт Ларино, ул. Горького, 58 (Ларинская поселковая администрация).
  • Ворошиловский район:
    - ул. Артема, 74а (драмтеатр);
    - ул. 50 лет СССР, 149 (АС «Крытый рынок»);
    - ул. Розы Люксембург, 6 (общежитие ДонНУ).
  • Калининский район:
    - ул. 50-й Гвардейской дивизии (НИИВЭ);
    - бул. Шевченко, 47д (супермаркет «МОЛОКО»);
    - пр. Ильича, 18 (театр кукол);
    - пр. Дзержинского, 66 (школа № 8).
  • Киевский район:
    - пр. Киевский, 36 (администрация Киевского района);
    - пл. Привокзальная, 1 (ж/д вокзал);
    - ул. Артема, 167-б (сквер Планетария).
  • Кировский район:
    - ул. Кирова, 145 (ДК Франко);
    - ул. Кирова, 320 (ДК Абакумова);
    - ул. Бирюзова, 44а (школа № 91);
    - ул. Павла Колодина, 1 (ДК Лидиевка);
    - пр. Семашко, 34а (школа № 78);
    - ул. Текстильщиков, 15-б (школа № 97);
    - ул. Высоцкого, 1в (школа № 112);
    - ул. Валентины Терешковой, 47 (школа № 30);
    - ул. Петровского, 51 (школа № 76);
    - ул. Кольцова, 25г (школа № 90);
    - ул. Туполева, 14 (школа № 115);
    - ул. Шутова, 37 (ТЦ «Галактика»);
    - ул. Радченко, 11 (школа № 83);
    - ул. Кирова, 90 («Фабрика игрушек»)
    - ул. Кирова, 178 (ДДЮТ).
  • Куйбышевский район:
    - ул. Панфилова, 86 (ДК им. Куйбышева).
  • Ленинский район:
    - ул. Куйбышева, 31 (администрация Ленинского района);
    - пересечение пр. Ленинский и ул. Куприна (остановка общественного транспорта);
    - пгт Оленовка, ул. Чапаева, 144 (школа № 1 пгт Оленовка);
    - с. Андреевка, ул. Ленина, 25 (администрация с. Андреевка);
    - с. Доля, ул. Победы, 34-в (магазин в центре поселка Доля);
    - с. Любовка, ул. Гагарина, 66, (администрация с. Любовка).
  • Петровский район:
    - ул. Дунаевского, 7 (горный лицей);
    - ул. Стаханова, 8 (школа № 114);
    - ул. Архитекторов, 2а (ДК Петровского);
    - ул. Петровского, 197 (больница № 14);
    - с. Луганское, ул. Совхозная, 38 (школа);
    - пгт Александровка, ул. Ленина, 171 (школа).
  • Пролетарский район:
    - ул. Большая Магистральная, 29а (ДК «Юбилейный»);
    - ул. Ельницкая, 1 (больница № 9);
    - ул. Филатова, 19а (ДК «20 лет Победы»);
    - ул. Щетинина, 6 (автостанция);
    - ул. Прожекторная, 15 (амбулатория ЦПМС № 11).
  • г. Моспино:
    - ул. Пилягина, 2а (школа № 151);
    - ул. Кооперативная, 22 (администрация г. Моспино)

Напомним, Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения в Россию из "ДНР" в связи с тем, что в ближайшее время, по его утверждению, Зеленский отдаст приказ о наступлении ВСУ на Донбассе. Вслед за главой Донецка аналогичное заявление прозвучало и от "главы ЛНР" Леонида Пасечника, который призвал жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. Он также заявил о подготовке наступления ВСУ и призвал мужчин, готовых взять оружие, защищать "республику".

По данным "парламента ДНР", так называемый "глава" планируют эвакуировать в Россию несколько сотен тысяч человек.

В свою очередь журналист Олеся Медведева в своем блоге "Ясно.Понятно" разбиралась, почему началось обострение на Донбассе.

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