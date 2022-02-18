Всем абонентам мобильного оператора "Донецкой Народной Республики" "Феникс" разослали сообщения с информацией об эвакуации.

Об этом стало известно из публикации "Донбасс решает" в Telegram-канале.

Напомним, Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения в Россию из "ДНР" в связи с тем, что в ближайшее время, по его утверждению, Зеленский отдаст приказ о наступлении ВСУ на Донбассе. Вслед за главой Донецка аналогичное заявление прозвучало и от "главы ЛНР" Леонида Пасечника, который призвал жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. Он также заявил о подготовке наступления ВСУ и призвал мужчин, готовых взять оружие, защищать "республику".

По данным "парламента ДНР", так называемый "глава" планируют эвакуировать в Россию несколько сотен тысяч человек.

За тем, что происходит сейчас на территории "ЛДНР" в период резкого обострения конфликта, следит "Страна" в обновляемом материале.

Между тем, президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что все, что нужно сделать Киеву - это сесть за стол переговоров с "ЛДНР", и чем раньше это произойдет, тем будет лучше.

В свою очередь журналист Олеся Медведева в своем блоге "Ясно.Понятно" разбиралась, почему началось обострение на Донбассе.