В "Донецкой народной республике", так называемый "глава" которой объявил о начале эвакуации, планируют эвакуировать в Россию несколько сотен тысяч человек.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в "парламенте ДНР".

"Женщины, дети, пенсионеры со всей территории республики, со всех районов", - рассказал собеседник издания о планах по эвакуации.

Кроме того, по его словам, в Ростовской области готовы временно принят эвакуированных и уже создали пункты размещения. Срок, которые люди будут находиться ы этих пунктах пока не определен.

Стоит отметить, что точное число жителей "ДНР" доподлинно неизвестно. Но по разным оценкам это 2-2,5 миллиона человек. То есть, эвакуировать предполагается небольшую (относительно общего населения) часть людей. Не исключено, что эвакуация будет только из прифронтовых городов.

Напомним, на Донбассе уже второй день идет обострение, об обстрелах заявляют как со стороны "ЛДНР", так и в штабе ООС. Подтверждает масштабное обсотрение и штаб ОБСЕ. За тем, как развиваются события, "Страна" следит в обновляемом материале.

Также сообщалось, что сегодня "глава ДНР" Денис Пушилин объявил о начале эвакуации населения.

Что сейчас происходит на Донбассе и почему началось обострение разобралась спецкор "Страны" Олеся Медведева: