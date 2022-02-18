В "ДНР" заявляют о предотвращении взрыва емкостей с хлором (на очистных сооружениях) и аммиаком (на территории "Стирола") в Горловке, который готовили диверсанты.

Говорят, что было убито двое диверсантов. При этом в "народной милиции" заявляют, что обезвреженные злоумышленники говорили на польском языке.

"Комментариев украинской стороны пока нет. Но, скорее всего, объявят это фейком", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

К слову, вчера о химической атаке говорил госсекретарь Блинкен в ООН. А сегодня о том же написала и The Washington Post со ссылкой на "источники", которые говорят о "намерении России инсценировать химическую атаку на местных жителей, обвинив в этом Украину или США".

"Видимо, в этом контексте украинская сторона и будет комментировать заявления о попытке подрыва химических объектов. Так или иначе, но очевидно, что напряжение на Донбассе пока не спадает и ситуация остается очень взрывоопасной", - комментирует телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" писала о том, что на Донбассе возле железнодорожной станции произошел обстрел. Движение поездов временно ограничено.

Также мы сообщали, что в ООС опровергли обвинения в обстреле населенных пунктов Донбасса.

Журналист Олеся Медведева в выпуске блога "Ясно.Понятно" разбиралась, зачем западный союзник напугал весь мир российским вторжением в Украину и чего теперь ждать на виртуальных фронтах.