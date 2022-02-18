По информации американской разведки, сообщения Минобороны РФ об отводе войск от границы Украины - это "преднамеренная уловка", которую Москва использует, чтобы "ввести в заблуждение США и другие мировые державы".

Об этом со ссылкой со ссылкой на четырех неназванных чиновников, знакомых с разведданными, сообщает The Washington Post.

Американский чиновник заявил, что Вашингтон получил "достоверную информацию о том, что заявления России могут быть частью дезинформационной кампании, направленной на то, чтобы ввести США в заблуждение".

Также два собеседника газеты сообщили о дополнительных разведданных, которые говорят о предполагаемом намерении России инсценировать химическую атаку на местных жителей, обвинив в этом Украину или США.

Источники издания утверждают, что Россия продолжает наращивать военные силы у границы с Украиной на фоне усиливающихся обстрелов на востоке страны. Также, по их данным, разведка считает, что российско-белорусские учения "Союзная решимость" могут стать прикрытием для нападения на Украину.

Напомним, Минобороны России заявило о завершении учений и отводе войск от границ Украины 15 февраля.

Однако в НАТО заявили, что альянс не видит признаков отвода российских войск от границ Украины.

Об этом же заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, в Белом доме заявили, что "все признаки указывают на неминуемое вторжение России в Украину".

О том, почему западные СМИ продолжают писать о "вторжении России в Украину", в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.