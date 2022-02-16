Вслед за Владимиром Зеленским отвода российских войск от границ не увидел министр обороны Алексей Резников. Он заявил, что последний отчет украинской разведки от 16 февраля не содержит доказательств того, что Россия отводит свои войска от границ Украины

Об этом чиновник сказал агентству Reuters.

По его словам, Украина поверит, что Россия серьезно относится к разрешению нынешнего кризиса, только в том случае, если выведет свои войска, военную технику и вооружение, в том числе силы, дислоцированные в Беларуси для учений, которые должны закончиться 20 февраля.

По данным украинских военных, в настоящее время около Украины сосредоточено около 140 000 российских военных и пророссийских сепаратистских формирований, в том числе 125 000 наземных войск. Как сказал Резников, только в Беларуси находятся 9000 российских военнослужащих.

Для сравнения, сообщил Резников, Украина имеет около 35 000 военнослужащих в восточной части Донбасса.

Накануне Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых видно, как танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки покидают Крымский полуостров.

"К сожалению, мы не можем подтвердить эту информацию объективными показателями. Это не подтверждается ни данными украинской разведки, ни данными разведсообществ наших стратегических партнеров", - сказал Резников.

Он добавил, что даже если российские войска уйдут из одного места, это, скорее всего, будет лишь миграцией в другой район рядом с Украиной, а не настоящим отступлением.

"Все войска, которые они подтянули... должны вернуться в пункты постоянной дислокации. Тогда будет ясно, что они отменили свои агрессивные планы. Недостаточно вывести людей - должны уйти и вооружение и техника", - заявил министр.

Также он прокомментировал кибератаку на сайт Минобороны. Резников заверил, что взлом не повредил веб-портал ведомства и не затронул закрытые системы управления и контроля Украины. Он сказал, что министерство хочет создать специальные киберподразделения для борьбы с такими атаками в будущем.

Ране "Страна" сообщала, что в эстонской разведке спрогнозировали новые сроки "российского вторжения" в Украину - это вторая половина февраля.

Также мы писали, что Запад продолжает предсказывать скорое вторжение России в Украину, несмотря на свой провал с прогнозами на 16 февраля.