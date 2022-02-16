Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не наблюдает отвода российских войск от границ Украины, несмотря на заявление Минобороны РФ.

Об этом он сказал в комментарии BBC на военном полигоне в Ровенской области, куда президент сегодня отправился с рабочим визитом.

"Честно говоря, мы реагируем на те реалии, которые у нас есть, и мы пока не видим никакого отхода. Мы только что услышали об этом", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос по поводу сообщений из России об отводе войск после учений от границы.

Украинский президент добавил, что когда войска выведут, это увидят все, не только военные или разведка, "но пока это просто заявления".

При этом Зеленский сказал, что "все нормальные люди ожидают деэскалации".

Напомним, Министерство обороны России заявило о выводе военной техники из Крыма после завершения учений и показало соответствующее видео.

Вместе с тем, министр обороны Великобритании заявил, что Лондон не видит свидетельств отвода российский войск от границ нашей страны, а видит "наращивание и строительство полевых госпиталей".

А Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал вероятной "агрессию" со стороны РФ по отношению к Украине на этой неделе. При этом он сослался на размещение военных вокруг Украины.

О том, что происходит на границах Украины, в блоге "Ясно.Понятно" рассказывала Олеся Медведева.