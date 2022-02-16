Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал вероятной "агрессию" со стороны Российской Федерации по отношению к Украине на этой неделе. При этом он сослался на размещение военных вокруг Украины.

Тему вторжения России глава Госдепа затронул в интервью France 24.



"Акт агрессии, начинающийся на этой неделе, абсолютно возможен, когда мы смотрим на то, что происходит с размещением российских сил на территориях вокруг Украины", - сказал Блинкен.

Ранее "Страна" сообщала, что Fox News описал, как Путин зайдет в Украину. По неизвестно откуда взятым данным канала, наиболее вероятно, что в случае вторжения Россия быстро захватит Киев - в течение 24-36 часов. При этом будут применяться средства радиоэлектронной борьбы и воздушные бомбардировки украинской критической инфраструктуры, объектов командования и управления, а также складов оружия.

Мы также приводили краткий пересказ статьи британского таблоида The Sun о том, как Москва собирается нападать на Украину.

В связи с этим мы разбирались, начнется ли война с Россией 16 февраля, как пророчествует пресса.