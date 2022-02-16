Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам поставить будильники на время, которое назначили западные СМИ как час "вторжения" России в Украину.

Об этом Дмитрий Песков сообщил в комментарии "РИА-Новости" в понедельник, 15 февраля.

Таким образом пресс-секретарь Путина ответил на вопрос издания, стоит ли украинцам переживать из-за вторжения России или они могут сегодня спать спокойно.

"Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться", - заявил Песков.

Напомним, что британские таблоиды пытаются сбить успокаивающий эффект от заявлений Минобороны России о вторжении в Украину. Так, издания The Sun и Mirror написали о "вторжении России" уже ближайшей ночью и даже указали конкретное время, ссылаясь на данные разведки.

Между тем, вчера президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинскому народу на фоне нагнетания ситуации о вторжении России в Украину. Зеленский призвал украинцев в "день вторжения" надеть синие-желтые ленточки и объявил 16 февраля Днем единения.

Ранее мы писали о заявлении Белого дома, что "вторжение России в Украину" может начаться в любой момент.

Также "Страна" анализировала, начнется ли война с Россией в ночь на 16 февраля, как анонсировали западные СМИ.