"Страна" опросила депутатов парламента и узнала, как они относятся к тому, что западные СМИ нагнетают панику вокруг вторжения России, которое якобы состоится утром 16 февраля.

Народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Чёрный попробовал успокоить украинцев, а также заявил, что никому на руку не играет паника.

"Все пытаются разобраться, почему нагнетают панику, но могу успокоить людей, что всё нормально, как минимум все депутаты на месте. Тех, кто нагнетает панику, я приравнял бы не к врагам страны, но, условно, к людям, которые хотят дестабилизировать ситуацию в стране. Паника в любой ситуации никому на руку не играет", - сказал он.

Дмитрий Чёрный

А вот депутат от "Батькивщины" Антон Яценко не верит в масштабное вторжение России.

"Я считаю, что все это атавизмы. Не может такого быть в ХХІ столетии. Я думаю, это принуждение Украины к выполнению Минских соглашений и поднятие Байденом собственного рейтинга на фоне грядущих выборов в конгресс США", - утверждает Яценко.

Антон Яценко

Депутат "За будущее" Анатолий Урбанский заявил, что к истерии западных СМИ о "вторжении" относится с настороженностью.

"Вероятно, они выполняют какую-то-то свою повестку, которая не связана с Украиной. Используют украинский кейс (как это сейчас модно говорить) для своей какой-то внутренней борьбы", - считает он.

Анатолий Урбанский

В свою очередь депутат Вадим Новинский назвал нагнетание паники западными СМИ "чистым безумием".

"Так партнёры Украины не поступают. Все говорят, что вот-вот нападут, а когда спрашивают подтверждение этому, то отвечают "вы нам просто не верите". Но наша служба разведки, Минобороны говорят, что нет ничего такого и все в обычном, нормальном режиме. Они в переговорах с Россией и повышают ставки за счёт нас. Больше всех пострадает в этой ситуации Украина", - заявил Новинский.

Вадим Новинский

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура к панике западных СМИ относится негативно и убеждён, что они должны заниматься внутренними вопросами, а не Украиной.

"Мы им благодарны, но для этого есть разведка и военные, которые обмениваются данными, а не СМИ", - полагает он.

Александр Качура

Депутат же от "Евросолидарности" Владимир Вятрович считает, что западная пресса в этом случае не нагнетает, а помогает сдерживать Россию.

"Я считаю, что они обнародуют информацию, обнародование которой позитивно сказывается в контексте сдерживания Российской Федерации. То есть в западных медиа подхватили, если не перехватили инициативу в гибридной войне, которую ведёт Россия против Украины. И заставляют Россию отказываться от своих планов. Путину абсолютно четко показывают, что все его действия и планы известны западным союзникам и таким методом спойлеров лишают возможности реализовать. Я считаю, что нам не стоит возмущаться этим, как это делает господин Зеленский. Наоборот, ему стоило бы этим воспользоваться, потому что, в частности, благодаря этой информационной волне Украина впервые начала получать оружие и реальную поддержку Запада. Этим надо воспользоваться, эту волну стоит реально оседлать", - призвал Вятрович.

Владимир Вятрович

Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков на вопрос ответил философски.

"Война у нас уже восьмой год, надо быть готовыми к любому развитию событий. Это не значит, что можно уменьшать угрозы, точно так же, как и отбрасывать их, но и паниковать не стоит. Чтобы не было паники, в первую очередь должна быть адекватная реакция украинской власти. Парламент в этом плане держит линию. К сожалению, не могу сказать, что все так делают, линия поведения должна быть единой", - подытожил Разумков.

Дмитрий Разумков