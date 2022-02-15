Украинским родителям приходят смс из школ - настоятельно просят завтра нарядить детей в вышиванки. Таким образом будут отмечать учрежденный Зеленским День единения.

Во время занятий дети будут слушать гимн и смотреть патриотическое кино, исходя из рекомендаций Минобразования.

Киевляне сообщили "Стране" о получении от администрации школы сообщения такого содержания:

"Уважаемые родители. Завтра праздник День единства. В 10.00 ВСЯ школа будет исполнять гимн. Есть ли возможность прийти в школу в вышиванках?".

Или вот ещё пришло такое смс: "Добрий день. Шановні колеги, вийшов Указ Перезидента України. 16 лютого - День єднання. Завтра приходимо у вишиванках. О 10.00 лунатиме гімн України".

Напомним, Зеленский объявил "день вторжения" 16 февраля Днем единства (по случаю распускаемых западными СМИ слухах о том, что в этот день вторгнется Россия). По словам Зеленского, по всей стране будут вывешены сине-желтые национальные флаги, а люди наденут ленты под цвета флага и "покажут всему миру свое единство".

А в пятницу, 18 февраля, во всех школах страны по инициативе Минкульта заведения пройдет урок медиаграмотности.

"Медиаграмотность – это превентивное оружие против дезинформации и жизненный необходимый навык, который нужно развивать с детства. Урок призван привлечь внимание молодого поколения к развитию критического мышления. Вместе с учителями школьники проговорят способы распознавания фейков, виды манипуляций в сети и рассмотрят процессы создания новостей", — говорится в анонсе.

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