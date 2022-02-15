Украинским родителям велено завтра нарядить школьников в вышиванки. Во время занятий они будут слушать гимн и смотреть патриотическое кино, которое спустило Министерство образования.

В частности, киевляне сообщили "Стране" о получении от администрации школы сообщения такого содержания (орфография и пунктуация сохранены)

"Уважаемые родители. Завтра праздник День единства. В 10.00 ВСЯ школа будет исполнять гимн. Есть ли возможность прийти в школу в вышиванках?"

Напомним, Зеленский объявил "день вторжения» 16 февраля Днем единства. Он записал видеообращение к нации, в котором сообщил, что учреждает новый памятный день в стране.

По его словам, по всей стране будут вывешены сине-желтые национальные флаги, а люди наденут ленты под цвета флага и "покажут всему миру свое единство".

Ранее "Страна" писала о том, что британская газета назвала конкретное время "вторжения России в Украину" и анонсировала ракетный удар в час ночи 16 февраля.

Также мы сообщали, что в аэропорту "Борисполь" собрались иностранцы, которые улетают из Украины из-за "российского вторжения".