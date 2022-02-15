Спрос на оружие и боеприпасы в последнее время значительно вырос, рассказал "Стране" представитель компании "Сафари Украина" (магазин в Харькове, интернет-магазин, стрелковый комплекс) Андрей Романов.

"Если раньше люди покупали, в основном, охотничье оружие, то сейчас - гладкоствольные помповые дробовики и гражданские карабины на базе винтовки М15 и автомата Калашникова. Также спрашивают бронежилеты, но у нас их нет в ассортименте.

Наш магазин находится в Харькове, но звонят люди из Киева и других регионов. Есть также случаи оптовых покупок оружия, но они единичные.

Причина ажиотажа понятна - нагнетание паники по поводу вторжения. Оружие покупают для самообороны и защиты своего жилья и имущества. Понятно, что не с армией собираются воевать - опасаются мародеров. Скажу так: по продажам оружия мы почти достигли уровня 2014 года. И спрос продолжает расти. На выдачу разрешений на владение оружием сейчас небывалые ажиотаж, так что покупателей еще прибавится.

Некоторые позиции по ассортименту уже вскоре могут попасть в разряд дефицитных, к примеру, картечные патроны к ружьям и патроны не смертельного действия. Зимой традиционно идет провал по поставкам. В некоторых магазинах, у которых нет складов, уже дефицит предложения", - говорит Андрей Романов.

Между тем, британская пресса называет уже не только дату, но и конкретное время предполагаемого "вторжения России в Украину". Так, таблоид The Sun, пишет, что это может произойти в час ночи 16 февраля. При этом издание не уточняет, по какому именно времени - лондонскому, киевскому или московскому.

Ранее "Страна" писала о том, что Минобороны России заявило о завершении учений и отводе войск от границ Украины. Российские власти отрицают подготовку вторжения в Украину. Украинские власти также говорят, что не видят признаков подготовки российской армии к наступлению.