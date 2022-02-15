Сегодня, 15 февраля, в международном украинском аэропорту "Борисполь" оживленнее, чем в предыдущие дни. В терминале "D" в зоне для вылета находится множество иностранцев.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Сотрудники аэропорта говорят, что пассажиропоток увеличился, но преимущественно улетают иностранные граждане.

Кроме того, "Страна" пообщалась с украинцами которые покидают страну из-за сообщений об угрозе войны с Россией. Любовь Петровна летит на месяц к дочери в Австрию. Дочь ее позвала к себе из-за сообщений о возможном "российском вторжении".

"Из моих знакомых никто не выезжает, все сидят дома, большинству некуда выезжать. Буду смотреть по обстановке когда возвращаться", - рассказывает Любовь Петровна.

Стоит отметить, что большое количество иностранцев в аэропорту вполне объяснимо - США , Великобритания, Израиль, Индия , Финляндия, Япония и другие страны призвали своих граждан выехать из Украины.

Напомним, паника по поводу вторжения ударила по украинскому рынку авиаперевозок и 14 февраля международные страховщики готовились объявить о снятии гарантий на перелеты над Украиной, но удалось прийти к компромиссному варианту.