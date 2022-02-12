В МИД Израиля призвали своих граждан выехать из Украины немедленно
Министерство иностранных дел Израиля призвало граждан еврейского государства немедленно покинуть Украину.
Об этом говорится в заявлении израильского дипломатического ведомства в субботу, 12 февраля.
"В связи с сохраняющейся напряженностью и опасениями эскалации МИД призывает граждан Израиля, проживающих в Украине, как можно скорее покинуть страну", - сообщается в заявлении.
Кроме того, МИД Израиля ведет переговоры с авиакомпаниями об увеличении числа рейсов из Киева в Тель-Авив. Также в ведомстве создана специальная кризисная группа под управлением гендиректора министерства Алона Ушпиза.
Напомним, что ряд стран призвал своих граждан выехать из Украины из-за угрозы российского вторжения. Так, Госдеп и посольство США звонят американцам, живущим в Украине, и просят их немедленно покинуть нашу страну.
Ранее мы писали о том, что голландская авиакомпания KLM прекратила полеты в Украину. Подобное решение в компании объяснили обеспечением безопасности полетов на фоне информации об угрозе вторжения России.
Также "Страна" подробно разбиралась в ситуации вокруг Украины и угрозе российского вторжения.