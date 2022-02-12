Глава Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли призвала канадских граждан немедленно покинуть территорию Украины.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел Канады в пятницу, 11 февраля.

"В то время как мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами и следить за ситуацией, я призываю всех канадцев в Украине принять необходимые меры, чтобы покинуть страну сейчас", - сказала дипломат.

Кроме того, Мелани Жоли добавила, что канадские дипломаты остаются на своих рабочих местах и продолжают оказывать консульские услуги.

Напомним, что власти Канады в конце января уже эвакуировали своих дипломатов из Киева, а 1 февраля обновили информационный бюллетень для путешественников. Теперь они призывают всех сограждан покинуть Украину, используя коммерческие рейсы. Причина такого обращения - "угроза обострения на границе с Россией".

Ранее мы писали, что министерство иностранных дел Финляндии призвало находящихся на территории Украины финских граждан срочно покинуть страну в связи со складывающейся вокруг нее напряженной ситуацией.

Также "Страна" сообщала, что президент США Джо Байден во время сегодняшнего разговора с лидерами стран НАТО и ЕС заявил им, что Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.

На фоне этого заявления американцы в Украине начали получать звонки из посольства США с призывом к эвакуации, а в Белом доме заявили о сокращении персонала посольства США в Украине.