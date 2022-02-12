Глава МИД Канады призвала своих граждан срочно покинуть территорию Украины
Глава Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли призвала канадских граждан немедленно покинуть территорию Украины.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел Канады в пятницу, 11 февраля.
"В то время как мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами и следить за ситуацией, я призываю всех канадцев в Украине принять необходимые меры, чтобы покинуть страну сейчас", - сказала дипломат.
Кроме того, Мелани Жоли добавила, что канадские дипломаты остаются на своих рабочих местах и продолжают оказывать консульские услуги.
Напомним, что власти Канады в конце января уже эвакуировали своих дипломатов из Киева, а 1 февраля обновили информационный бюллетень для путешественников. Теперь они призывают всех сограждан покинуть Украину, используя коммерческие рейсы. Причина такого обращения - "угроза обострения на границе с Россией".
Ранее мы писали, что министерство иностранных дел Финляндии призвало находящихся на территории Украины финских граждан срочно покинуть страну в связи со складывающейся вокруг нее напряженной ситуацией.
Также "Страна" сообщала, что президент США Джо Байден во время сегодняшнего разговора с лидерами стран НАТО и ЕС заявил им, что Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.
На фоне этого заявления американцы в Украине начали получать звонки из посольства США с призывом к эвакуации, а в Белом доме заявили о сокращении персонала посольства США в Украине.