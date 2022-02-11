Вслед за США, Японией и Южной Кореей, с призывом к соотечественникам покинуть территорию Украины обратились и Нидерланды.

Граждане этой страны должны покинуть Украину как можно скорее. С таким экстренным заявлением обратился посол Нидерландов в Киеве Дженнес де Моль к голландской общине в Украине, передает BNR Europe

Де Моль указал, что инструкции исходят непосредственно из Гааги. Речь идет не об эвакуации, а о добровольном выборе покинуть страну на основании очень весомого совета.

"На Западной Украине во Львове, крупнейшем городе западной Украины, недалеко от польской границы создается центр экстренной помощи под флагом Нидерландов. Голландцы могут приехать туда за экстренными документами или информацией. По данным посольства, домашние животные в принципе не могут быть ввезены в ЕС, если они на 100% не подпадают под действие европейских правил", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня посольство США призвало американцев покинуть Украину. Но при этом Евросоюз пока не собирается эвакуировать своих граждан из Украины.

Также мы сообщали, что посольство США может переехать из Киева на Западную Украину.