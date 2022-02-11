МИД Японии повысил до максимального (четвертого) уровня опасности нахождения в Украине и призывает японских граждан покинуть территорию нашей страны.

Об этом пишет ТАСС.

По классификации японского внешнеполитического ведомства, максимальный уровень опасности содержит призыв "немедленно покинуть территорию" Украины и отказаться от любых поездок в нашу страну.

Такое решение МИД Японии объяснило "продолжающимся ростом напряженности на украинско-российской границе". В МИД страны подчеркнули, что дальнейшее развитие ситуации остается "непредсказуемым, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия", направленные на разрешение кризиса.

Напомним, вчера Госдеп США и президент США Джо Байден призвали американцев покинуть Украину.

После этого американское диппредставительство в Киеве обновило рекомендации о путешествиях в нашу страну. В сообщении посольства говорится, что граждане США не должны ездить в Украину, а те, кто находится в нашей стране, должны немедленно выехать, используя коммерческие или другие доступные частные виды транспорта.

Вместе с тем, Евросоюз пока не собирается эвакуировать своих граждан из Украины.

О том, почему ранее США начали эвакуацию посольства из Киева, в блоге "Ясно.Понятно" рассказывала Олеся Медведева.