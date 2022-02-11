Государственный департамент призвал граждан США немедленно покинуть Украину
Гражданам США следует сейчас покинуть Украину, используя коммерческие или иные частные виды транспорта.
Об этом сообщается на государственном портале США для путешественников.
"Не ездить в Украину из-за возросшей угрозы военных действий России и COVID-19; те, кто находится в Украине, должны уехать сейчас коммерческими или частными рейсами. Если вы остаетесь в Украине, проявляйте повышенную осторожность в связи с преступностью, гражданскими беспорядками и потенциальными боевыми действиями, если Россия предпримет военные действия. Некоторые районы имеют повышенный риск", - говорится в записи от 10 февраля на портале.
Новость дополняется