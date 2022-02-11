Гражданам США следует сейчас покинуть Украину, используя коммерческие или иные частные виды транспорта.

Об этом сообщается на государственном портале США для путешественников.

"Не ездить в Украину из-за возросшей угрозы военных действий России и COVID-19; те, кто находится в Украине, должны уехать сейчас коммерческими или частными рейсами. Если вы остаетесь в Украине, проявляйте повышенную осторожность в связи с преступностью, гражданскими беспорядками и потенциальными боевыми действиями, если Россия предпримет военные действия. Некоторые районы имеют повышенный риск", - говорится в записи от 10 февраля на портале.

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