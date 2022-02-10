Министерство иностранных дел России будет рекомендовать персоналу российской дипломатической миссии в Украине на время покинуть страну. Речь идет о неосновном персонале. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы уже задумались - может быть англо-саксы сами что-то готовят, раз они уже эвакуируют своих сотрудников. Мы на это посмотрели и может быть тоже будем советовать неосновному составу диппредставительств РФ в Украине на время уехать домой", - заявил Сергей Лавров после встречи с главой МИД Великобритании 10 февраля.

В конце января о вывозе семей дипломатов из Украины заявили посольства США, Германии, Австрии и Великобритании. Журналист "Страны" Олеся Медведева разбиралась, почему дипломаты США побежали из Киева, а Евросоюза - сидят спокойно.

Напомним, США эвакуируют семьи американских дипломатов из Беларуси из-за ситуации на границах Украины.

Также мы писали, что посольство США опубликовало для своих граждан маршруты эвакуации из Украины.

Кроме того, сообщалось, что МИД Украины в ответ на эвакуацию дипломатов западных стран из Киева призвал "не нагнетать".