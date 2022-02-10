В ближайшее время Турция намерена обсудить с РФ возможность участия Анкары в снижении напряженности в отношениях между Киевом и Москвой. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

По его словам, Россия не отказывается полностью от переговоров с Украиной при посредничестве Турции, обсуждение продолжается.

Также глава турецкой дипломатии считает, что заявления Запада о том, что Россия якобы вторгнется в Украину приводят только к росту паники и ухудшению в Украине экономической обстановки.

"Отметим, что в таком же духе высказался на прошлой неделе во время визита в Украину и Эрдоган (президент Турции - Ред.). Турки ведут свою игру, пытаясь занять нишу посредника между Украиной и Россией, которую ранее (до событий 2020 года) по факту занимала Беларусь.

Однако Россия довольно прохладно относится к этой идее, очевидно не очень доверяя "миротворчеству" Турции, которая поставляет Украине ударные беспилотники", - прокомментировал эту новость телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" писала о том, как связано нагнетание темы "вторжения России в Украину" с выборами в Конгресс США.

Также мы сообщали, что у Путина призвали европейцев отказаться от нагнетания, которое провоцирует Вашингтон.

О том, что украинцы думают о причинах нагнетания паники западными СМИ, узнавала журналист "Страны" Антонина Белоглазова.