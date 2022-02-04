Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал договоренности Киева и Анкары о расширении производства турецких беспилотников "Байрактар" в Украине. Он призвал к ответственному применению вооружений, чтобы избегать вреда для мирных жителей.

Об этом Прайс сказал на брифинге 3 февраля.

"Сотрудничество в сфере обороны между таким союзником по НАТО, как Турция, и Украиной, мы думаем, усиливает региональную стабильность и возможности Украины защищать себя", - сказал он и добавил, что США "в целом поощряют предоставление союзниками и партнерами помощи Украине в сфере безопасности".

"В то же время мы решительно выступаем за надлежащее использование военной техники в соответствии с законами вооруженных конфликтов и так, чтобы избежать вреда для гражданских лиц", - продолжил Прайс.

Ранее "Страна" писала, что Владимир Зеленский после переговоров с Эрдоганом сообщил, что в Украине будет расширено производство беспилотных летательных аппаратов. По словам Зеленского, производство беспилотников в Украине будет способствовать развитию новых технологий, увеличению количества новых рабочих мест, а в целом усилит обороноспособность страны.

А глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью Bloomberg 3 февраля сказал, что Украина выразила намерение приобрести новую партию турецких "Байрактаров".