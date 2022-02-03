Украина выразила намерение приобрести новую партию турецких беспилотных летательных аппаратов "Байрактар".

Об этом сообщил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью Bloomberg в среду, 3 февраля.

"Объем торговли между Украиной и Турцией в прошлом году увеличился на 59%, достигнув $7,1 миллиардов. Оборонная промышленность является одной из сфер, в которых достигнут прогресс во взаимоотношениях. На сегодняшний день Украина закупила 12 турецких беспилотников и также на уровне начальника Генштаба выразила намерение закупить новые аппараты", - сказал Фахреттин Алтун.

Ранее о намерении закупить партию ударных беспилотников Bayraktar для нужд Вооруженных сил Украины сообщал министр обороны Алексей Резников.

Напомним также, что сегодня в Киев прибывает с визитом президент Турции Реджеп Эрдоган. Ожидается, что Киев и Анкара подпишут соглашение о свободной торговле. Также президент Турции Эрдоган во время визита в Украину проведет встречу тет-а-тет со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Кроме того, "Страна" разбиралась, что значит для Украины зона свободной торговли с Турцией.