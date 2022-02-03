В четверг, 3 февраля, в Киеве могут перекрыть движение в связи с визитом в столицу турецкого лидера Реджепа Эрдогана. Дороги могут перекрыть в трех районах города.

Об этом сообщает пресс-служба Управления государственной охраны Украины на своей странице в Facebook.

"3 февраля в связи с официальным визитом в Украину Президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана возможны временные ограничения дорожного движения в центральной части города, а также некоторые улицы Дарницкого, Печерского и Шевченковского районов", - заявили в Управлении госохраны.

Напомним, вчера в Министерстве торговли Турции подтвердил визит турецкого лидера Эрдогана в Украину. Ожидается, что Киев и Анкара подпишут соглашение о свободной торговле.

Также мы писали, что по данным турецкого телеканала, президент Турции Эрдоган во время визита в Украину проведет встречу тет-а-тет со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. В планах Эрдогана посетить нашу страну с большой делегацией.

Кроме того, "Страна" разбиралась, что значит для Украины зона свободной торговли с Турцией.