Министр обороны Алексей Резников заявил, что в ходе визита турецкой делегации в Киев планируется подписание рамочного соглашения о сотрудничестве в сфере высоких военных технологий. В частности, в Украине планируют построить завод по производству дронов Bayraktar.

Об этом он сказал во время брифинга.

По словам Резникова, сегодня, 3 февраля, делегация Турецкой Республики будет находиться с визитом в Украине.

Сначала запланирована встреча министров обороны двух государства – тет-а-тет, а затем в составе делегаций.

"Планируется подписание рамочного соглашения о сотрудничестве Украина-Турция в сфере высоких военных технологий. Одним из примеров наполнения этого соглашения будет завод по строительству дронов Bayraktar, которые будут производиться именно в Украине и будет соответственно создан учебный центр, который будет готовить наших летчиков по управлению беспилотными дронами разных категорий", - сказал Резников.

Кроме этого, он указал, что по решению турецкой компании, производящей Bayraktar, следующее поколение будет использовать украинские двигатели нашего производства "Мотор Сич".

"Это уже, по сути, будут украинско-турецкие Bayraktar с точки зрения технологического наполнения", - сказал министр обороны Украины.

Также Резников добавил, что Украина проведет переговоры с Турцией о возможности покупки вне очереди турецких систем защиты.

"Сегодня будем вести разговор с моим коллегой о возможности поставок систем защиты. Поскольку огромная очередь, как выяснилось, стран НАТО на закупку этих систем. Мы будем вести разговор о возможности внеочередным способом дать возможность Украине приобрести системы защиты. Просить, чтобы нам пошли навстречу, учитывая особый период", - сказал Резников.

Между тем, сегодня, 3 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Украину. Он отправится в Мариинский дворец на встречу с главой украинского государства Владимиром Зеленским Зеленским. Стороны обсудят возможность сотрудничества военно-морских сил двух стран в акватории Чёрного моря.

Также мы сообщали о том, что Украина выразила намерение приобрести новую партию турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.