В Кремле заявили, что Вашингтон раскручивают истерику по поводу угрозы вторжения России, что, в свою очередь, приводит к истерике в Украине.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "РИА Новости".

Песков, комментируя публикации западнях СМИ о недовольстве Белого дома позицией президента Украины Владимира Зеленского по поводу угрозы вторжения России, сказал, что США раскручивают истерику на этот счет, а она передается и Украине.

"Это и есть та самая обратная сторона, очень пагубная, очень вредная сторона вот той кампании, которая сейчас проводится Вашингтоном, и мы последовательно эту линию критикуем и призываем Вашингтон и союзников Вашингтона на европейском континенте отказаться от этой линии, занять конструктивную, спокойную, взвешенную позицию", - сказал Песков.

Представитель Кремля также заявил, что из-за действий Вашингтона в Украине "люди чуть ли не фронтовые мешки собирают".



"То, что истерика, раскручиваемая Вашингтоном, действительно приводит к истерике в Украине, где люди чуть ли уже не фронтовые мешки собирают, это тоже очевидно. Это факт. Это действительно так", - сказал Песков.

Напомним, 28 января на пресс-конференции для западных журналистов Зеленский заявил о "невзвешенных" заявлениях США о вторжении России, которые ведут к экономическим потерям Украины.

"Страна" подробно разбиралась, как Запад реагирует на заявления Киева о том, что "вторжения России" не будет.