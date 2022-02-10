В Конгрессе США не могут договориться по поводу законопроекта о санкциях, которые будут применены против России в случае ее вторжения в Украину. Демократам для принятия решения необходима поддержка республиканцев, а они не согласны с тем, что санкции могут быть введены только в случае вторжения.

Об этом пишет Bloomberg.

Республиканцы и демократы не могут договориться о том, насколько эффективными окажутся меры, предложенные сенатором-демократом Робертом Менендесом. Разработанный им документ включает санкции против российского президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Также предполагаются ограничения против госдолга, банковского сектора и "Северного потока-2".

Демократы считают, что самые жесткие меры следует вводить только в случае вторжения в Украину. Речь идет в том числе об ограничениях, которые затронут российскую банковскую системы и основные секторы экономики, заявил сенатор Крис Ван Холлен. Он считает, что только в этом случае меры дадут "сдерживающий эффект".

Республиканцы с этим не согласны. По их мнению, меры против России нужно применить превентивно.

"Я не думаю, что Владимира Путина остановит какой-либо законопроект в сенате", — заявил лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл. По его словам, санкции против "Северного потока-2" нужно ввести уже сейчас.

Даже если соглашение будет достигнуто в ближайшие дни, до того, как законопроект одобрят в Конгрессе, могут пройти недели, пишет агентство, поскольку Палата представителей уходит на каникулы до конца февраля. В целом попытки согласовать общий законопроект продолжаются уже более месяца.

Напомним, Белый дом выступает против немедленных санкций в отношении "Северного потока-2".

Также мы писали о том, что США и ЕС не могут определиться с перечнем компаний и продукции в пакете возможных санкций против России.

Кроме того, сообщалось, что раздуваемая Вашингтоном военная истерия вокруг Украины, по мнению экспертов, может быть связана с предстоящими этой осенью промежуточными выборами в Конгресс США. О том, как нагнетание темы "вторжения России" связано с ними, в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказывала Олеся Медведева.