Соединенные Штаты и Европейский союз не могут определиться с подробным перечнем компаний и продукции в пакете возможных санкций в отношении России.

Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

В частности, по данным газеты, официальные лица США и ЕС стремятся завершить разработку мер, которые будут препятствовать экспорту в Россию ключевых технологий, производимых западными компаниями. То же самое Штаты ранее сделали в отношении китайской компании Huawei.

Цель таких мер в том, чтобы ограничить доступ России к высокотехнологичным компонентам, которые Россия не может легко заменить поставками из других стран.

Речь о разработках в разных областях, "от искусственного интеллекта до квантовых компьютеров и лазеров, что снижает способность России диверсифицировать свою экономику, зависящую от ископаемого топлива", - пишет FT

При этом европейский дипломат сообщил изданию, что подробный перечень продуктов и компаний, которые попадут под удар в случае агрессии - предмет разногласий.

"Но участие ЕС в этой части пакета рассматривается как особенно важное, учитывая масштабы его экспорта в Россию, который в 2020 году составил почти 80 млрд евро", - сообщил он.

Напомним, ранее в Госдепе заявляли, что администрация США считает бессмысленным введение санкций против России до предполагаемого "вторжения" в Украину.

Помимо этого, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, какие санкции грозят России в случае "вторжения в Украину".