Вашингтон попросил Токио ввести экономические санкции против Российской Федерации в случае ее "вторжения в Украину". В Японии пока не дают ответа, поскольку опасаются ухудшения отношений с РФ.

Об этом сообщает агентство "Kyodo" со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, Япония "отложила" свой ответ на запрос США, опасаясь возможных последствий для отношений с РФ в ряде двусторонних вопросов, включая территориальный спор об островах южных Курил.

Штаты, по данным агентства, по дипломатическим каналам сообщили Японии, что не могут мириться с перемещением российских войск и призвали Токио усилить критику России.

Вместе с тем в Токио во второй половине мая ожидают визита американского президента Джо Байдена. Поэтому основное внимание будет приковано к тому, насколько далеко Япония как союзник США и член G7 сможет зайти в вопросе рестрикций против России в случае их реального ужесточения Западом.

Напомним, США угрожают ввести санкции против представителей ближайшего окружения Путина и членов их семей.

Кроме того, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС подготовили мощный и масштабный пакет финансовых и экономических санкций против России в случае "вторжения в Украину".