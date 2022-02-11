После того как Госдеп США и президент США Джо Байден призвали американцев покинуть Украину посольство Соединенных Штатов в Киеве обновило рекомендации о путешествиях в нашу страну.

Об этом сообщила пресс-служба американского диппредставительства.

В сообщении посольства говорится, что граждане США не должны ездить в Украину, а те, кто находится в нашей стране, должны немедленно выехать, используя коммерческие или другие доступные частные виды транспорта.

"Продолжают поступать сообщения о наращивании российской военной мощи на границе с Украиной, что указывает на возможность масштабных военных действий против Украины", - предупреждают в посольстве.

Также в сообщении указано, что граждане США в Украине должны знать, что правительство США не сможет эвакуировать их "в случае военных действий России где-либо в Украине".

"Военные действия могут начаться в любое время и без предупреждения, а также серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам США при выезде из Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее США, Британия, Австралия и Канада объявили об эвакуации семей дипломатов из Украины.

После этого Зеленский раскритиковал эвакуацию англо-саксонских дипломатов.

О том, почему США начали эвакуацию посольства из Киева, в блоге "Ясно.Понятно" рассказывала Олеся Медведева.