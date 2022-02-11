Вслед за Государственным департаментом призвал американцев покинуть Украину и лично президент США Джо Байден. Причём призвал это сделать немедленно.

Об этом сообщает NBC.

"Американские граждане должны уехать сейчас же. Не похоже, что мы имеем дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другая ситуация, и положение может измениться стремительно", - сказал Байден в интервью ведущему NBC News Лестеру Холту.

Холт спросил Байдена, какой сценарий может побудить его направить войска для спасения американцев, бегущих из страны.

"Никакой. Это мировая война, если американцы и Россия начинают стрелять друг в друга", - ответил глава Белого дома.

Незадолго до появления интервью Байдена Госдеп потребовал у американцев "не ездить в Украину из-за возросшей угрозы военных действий России и COVID-19; а тем, кто находится в Украине, уехать сейчас коммерческими или частными рейсами".

10 февраля "Страна" сообщала, что МИД России решило рекомендовать неосновному персоналу российской дипломатической миссии в Украине на время покинуть страну.

Также мы рассказывали, что эвакуацию американцев из Украины планируют те же военные, которые руководили хаотичным и позорным бегством из Кабула.