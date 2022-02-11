Евросоюз, в отличие от США, пока не собирается эвакуировать своих граждан из Украины и не призывает их покинуть нашу страну. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано во время пресс-конференции в Брюсселе.

"Что касается эвакуации, то у каждой страны свои критерии, чтобы решать, нужно ли эвакуировать своих граждан. Мы продолжаем все наши операции в Украине", - сказал Стано и добавил, что Евросоюз регулярно оценивает ситуацию на месте.

Как сообщалось, посольство США призвало американцев покинуть Украину. Такое заявление диппредствительство сделало после того, как Госдеп США и Джо Байден заявили, что граждане Штатов должны выехать из нашей страны.

В конце января о вывозе семей дипломатов из Украины заявили посольства США, Германии, Австрии и Великобритании. Журналист "Страны" Олеся Медведева разбиралась, почему дипломаты США побежали из Киева, а Евросоюза - сидят спокойно.

Напомним, США эвакуируют семьи американских дипломатов из Беларуси из-за ситуации на границах Украины.

Также мы писали, что посольство США опубликовало для своих граждан маршруты эвакуации из Украины.

Кроме того, сообщалось, что МИД Украины в ответ на эвакуацию дипломатов западных стран из Киева призвал "не нагнетать".