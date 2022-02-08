Посольство США в Киеве может переехать в один из западных регионов страны в случае возможного "вторжения России". Окончательное решение еще не принято, но переговоры ведутся.

Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, пишет BuzzFeed.

"Посольство США в Киеве присматривается к западной Украине, разрабатывая планы на случай возможного нападения России. По словам источника, знакомого с ходом переговоров, пока посольство не приняло никаких решений по этому вопросу, активно обсуждается переезд куда-то на Западную Украину", - сообщает издание.

При этом в Госдепе США в ответ на запрос журналистам заявили, что "на данный момент сообщить нечего", посольство в украинской столице продолжает оказывать большинство консульских услуг.

Также BuzzFeed пишет, что "Западная Украина готовится к наплыву беженцев, если начнется война с Россией". А люди и компании в Украине начинают "искать безопасное убежище поближе к войскам НАТО и странам ЕС".

По данным издания, мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что его город готов принять тех, кто ищет убежища и безопасности. Однако он признал, что город не в состоянии вместить сотни тысяч человек, которые будут вынуждены покинуть свои дома в случае полномасштабного российского нападения.

Напомним, посольство США опубликовало для своих граждан маршруты эвакуации из Украины.

Также мы писали о том, что недавно посольство США призвало американцев в ближайшее время покинуть Украину.

Кроме того, сообщалось, что премьер Австралии также призвал граждан своей страны покинуть Украину.