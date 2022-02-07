Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон по итогам заседания комитета национальной безопасности обратился к австралийцам с призывом немедленно покинуть Украину.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте австралийского премьера.

"Со всеми австралийцами в Украине мы пытались контактировать с ними последние несколько недель с очень четким посылом - сейчас пора уезжать. И мы усиливаем этот посыл", - говорится в сообщении.

По словам Моррисона, на заседании комитета нацбезопасности кабинета министров Австралии первым пунктом повестки дня была ситуация в Украине.

"Если вы хотите уехать, сейчас самое время", - сказал премьер.

Напомним, ранее мы писали о том, что в конце января ряд стран приняли решение эвакуировать члены семей своих дипломатов из Украины, в том числе и Австралия. В свою очередь Канада отозвала часть сотрудников своего посольства в Украине и членов семей дипломатов.

Также сообщалось, что глава Государственного департамента США Энтони Блинкен призвал американцев покинуть Украину.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что сейчас нет необходимости в эвакуации сотрудников из Киева.