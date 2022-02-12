Евросоюз, который еще днем 11 февраля заявлял, что в отличие от США пока не собирается эвакуировать своих граждан из Украины, спустя несколько часов поменял мнение. Брюссель разрешил сотрудникам своего дипломатического представительства в Украине, не задействованным в особо важных процессах, покинуть страну.

Как передает ТАСС, об этом написала американская газета Politico со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

"На данный момент второстепенный персонал получил возможность покинуть страну. Мы продолжаем оценивать ситуацию по мере ее развития в соответствии с нашей обязанностью заботиться о наших сотрудниках", - сказал дипломат. И добавил, что внешнеполитическая служба находится в тесном сотрудничестве со странами - членами Евросоюза.

Глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас во внутреннем письме к сотрудникам заявил, что призывает всех иностранных сотрудников, за исключением основного персонала, покинуть страну как можно скорее, пишет Politico со ссылкой на источник.

Ранее "Страна" сообщала, что после дневного заявления об отсутствии планов эвакуации из Украины страны ЕС внезапно отметились чередой призывов к своим гражданам покинуть ее. Уехать побыстрее из Украины порекомендовали своим жителям Латвия, Норвегия и Черногория.

К ним присоединились власти многих государств в других регионах, например Южная Корея.