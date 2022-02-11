Страны Европейского Союза призывают граждан сообщества покинуть Украину. Хотя всего несколько часов назад в Брюсселе европейские чиновники сделали прямо противоположное заявление: дескать, ЕС не видит причин для эвакуации из Украины.

Что заставило власти стран изменить свое мнение, не сообщается.

Так, МИД Норвегии призвал находящихся в Украине норвежских граждан покинуть страну в связи со складывающейся вокруг нее ситуацией. Также в Осло рекомендовали не посещать территорию России в пределах 250 км от границы с Украиной. Об этом говорится в распространенном 11 февраля заявлении ведомства.

"В связи с серьезной и непредсказуемой ситуацией МИД не рекомендует любые поездки в Украину и призывает норвежских граждан покинуть эту страну", - сказано в сообщении.

Как сказала глава МИД Норвегии Анникен Хайтфельдт, "сейчас люди могут заказать билеты домой, есть еще регулярные рейсы и есть возможность уехать на машине".

Министерство иностранных дел Латвии тоже настоятельно порекомендовало жителям Латвии, находящихся в Украине, в ближайшее время покинуть ее. Рекомендация дана "с учетом серьезной угрозы безопасности Украины со стороны России и вероятности обострения ситуации на границе России с Украиной", заявили в ведомстве.

Для выезда МИД советует использовать любые доступные безопасные транспортные средства - воздушные или наземные маршруты, ведущие в или через страны - члены Европейского союза или НАТО. Латвийцы, которые не могут покинуть Украину по обоснованным причинам, должны зарегистрироваться в консульском регистре или обратиться в посольство Латвии в Киеве.

МИД призвал сейчас не ездить в Украину и рассылает оповещение о ситуации в виде текстовых сообщений всем абонентам мобильной связи, зарегистрированным в Латвии, которые находятся в Украине.

Министерство сообщает, что посольство Латвии работает в усиленном режиме.

Кроме того, Министерство иностранных дел Черногории рекомендовало своим гражданам покинуть Украину и быть в постоянном контакте с посольством Черногории в Киеве из-за опасений о непредсказуемости ситуации вокруг Украины.



"Из-за растущей напряженности и непредсказуемой ситуации с безопасностью Министерство иностранных дел предлагает черногорским гражданам, которые находятся в Украине, рассмотреть возможность отъезда с территории этой страны", - говорится в сообщении.

С такими же призывами выступили и страны других регионов. Например, Израиль объявил об эвакуации семей своих дипломатов из Украины.

Также власти Южной Кореи запретили своим гражданам посещать Украину.