МИД Великобритании порекомендовал гражданам Соединенного Королевства воздержаться от поездок в Украину. А тех британцев, которые находятся в нашей стране, призвал покинуть Украину сейчас, пока еще доступны коммерческие рейсы.

Рекомендации появились на сайте ведомства 11 февраля.

"С января 2022 года наращивание российских войск у границ Украины усилило угрозу военных действий. Посольство остается открытым, но не сможет оказывать личную консульскую помощь. Граждане Великобритании должны уехать, пока остаются коммерческие возможности", - сказано в записи на странице МИД.

В пресс-службе МИД добавили, что "любая военная акция России в Украине серьезно повлияет на способность посольства Великобритании в Киеве оказывать любую консульскую помощь". В связи с этим гражданам Великобритании не следует ожидать усиленной консульской поддержки или помощи в эвакуации в таких обстоятельствах.

Тем, кто решил остаться в Украине, "следует сохранять бдительность в связи с потенциальными боевыми действиями, постоянно пересматривать свои планы отъезда и следить за актуальностью проездных документов".

"Вы должны регулярно следить за СМИ и советами путешественникам, подписываться на электронную рассылку и читать наши советы о том, как справиться с кризисом за границей", - посоветовали в министерстве.

Кроме того, в МИД предупредили о том, что в Украине регулярно проходят публичные демонстрации и их охрана может включать перекрытие дорог.

"Вам следует избегать любых демонстраций и проявлять особую осторожность на публичных собраниях. В Киеве чаще всего страдают районы вокруг площади Независимости и правительственных зданий, таких как Верховная Рада и Кабинет министров", - написано на сайте МИД.

Ранее власти Нидерландов обратились к своим гражданам с такой же рекомендацией.

Аналогичный призыв выпустил и японский МИД.