В пятницу, 11 февраля, Министерство иностранных дел Израиля заявило об эвакуации семей своих дипломатов из Киева и предупредило своих граждан об опасности посещения нашей страны из-за возможной эскалации конфликта.

Об этом сообщает Ateo Breaking.

Израиль сообщил об эвакуации семей дипломатов из Украины и не рекомендует гражданам посещать Украину.

"Сам факт того, что сообщение МИДа Израиля выходит в Шаббат (который начинается вечером в пятницу и заканчивается субботним вечером - Ред.), говорит об его экстренности", - комментирует решение Израиля Тelegram-канал "Политика Страны".

Напомним, Израиль запретил странам Латвии, Эстонии и Литве поставлять изготовленное в Израиле оружие в Украину, "чтобы утихомирить Россию".

Также сообщалось, что вчера президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Ранее, в конце января Государственный департамент США разрешил американским дипломатам добровольно покинуть Украину, а членам их семей было приказано уехать в обязательном порядке.

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