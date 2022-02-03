В Израиле придерживаются мнения, что в ближайшее время военной эскалации конфликта Киева и Москвы не будет. При этом Иерусалим признает сложность своего положения, ведь как в Украине, так и в России проживает много евреев.

Об этом сказал глава МИД Яир Лапид, пишет Axios.

"На данный момент оценка такова, что мы не увидим насильственной конфронтации в ближайшее время. Я также не думаю, что там вот-вот начнется мировая война", - сказал глава МИД.

При этом он признал, что Израиль находится в сложной ситуации, потому что вторая по величине еврейская община находится в России, а пятая по величине еврейская община находится в Украине.

"Мы обязаны действовать с осторожностью в отношении российско-украинского кризиса", - сказал он.

Напомним, правительство Израиля готовится к массовой эвакуации евреев из Украины в случае вторжения Российской Федерации. Власти страны утверждают, что у Израиля уже давно есть планы массовой эвакуации евреев из разных стран в случае необходимости.

Также сообщалось, что в связи с угрозой нападения России МИД Израиля решил переписать своих граждан в Украине.