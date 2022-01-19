Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предлагал провести в октябре прошлого года саммит Россия-Украина в Иерусалиме.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

"Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предложил... Путину провести саммит Россия-Украина в Иерусалиме в октябре прошлого года", - говорится в сообщении портала.

По данным Axios, Беннет предложил эту идею в ходе визита в Сочи, но президент России "подверг жесткой критике" президента Украины Владимира Зеленского.

При этом канцелярия Беннета заявила "РИА Новости", что не комментирует сообщения СМИ о предложении Беннета президенту России Владимиру Путину провести саммит РФ-Украина в Иерусалиме.

В апреле прошлого года была информация, что посредником в переговорах между Зеленским и Путиным согласен выступить тогдашний премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Немного позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию, сообщив, что Москве такое предложение не поступало.

Напомним, в апреле прошлого года Зеленский записал видеообращение, в котором он предложил встретиться Путину в любой точке "украинского Донбасса, где идет война". После этого глава государства РФ заявил, что Зеленского готовы принять в Москве "в любое удобное для него время", однако вопросы, касающиеся Донбасса, главе украинскому лидеру следует обсуждать с лидерами "ЛДНР".

Позже стало известно, что для проведения переговоров президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина нашей страной рассматривается Иерусалим, а также столица Австрии - Вена. До этого Зеленский назвал Ватикан идеальным местом для диалога с президентом Путиным о мире.