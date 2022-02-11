Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призыв президента США Джо Байдена к гражданам США немедленно покинуть Украину не свидетельствует о радикальной смене ситуации вокруг нашей страны.

Об этом глава МИД сказал во время онлайн-включения из Харькова в пятницу, 11 февраля.

"Ничего нового в этом заявлении нет. Мы знаем позицию США. Они уже делали такие заявления. Они начали с эвакуации членов семей работников посольства. Поэтому это заявление не свидетельствует о радикальной смене ситуации", - сказал Кулеба.

Напомним, в конце января Государственный департамент США разрешил американским дипломатам добровольно покинуть Украину, а членам их семей было приказано уехать в обязательном порядке. Подобное решение приняли и другие страны, в частности Великобритания, Австралия и Германия.

Вскоре Госдеп распорядился об отъезде членов семей американских дипломатов и из Беларуси.

Также сообщалось, что Джо Байден лично призвал американцев, которые находятся в Украине немедленно уехать из страны, до этого в Госдепе рекомендовали воздержаться от поездок в нашу страну и покинуть Украину коммерческими рейсами тем, кто уже находится здесь.

Журналист "Страны" Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" ранее разбиралась, почему дипломаты США побежали из Киева, а Евросоюза - сидят спокойно.