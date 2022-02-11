Вслед за администрацией США, призвавшей американцев покинуть Украину, то же самое сделал Сеул. Южная Корея ввела максимальный, четвертый уровень, опасности в отношении поездок в Украину. Корейцам запретили посещать нашу страну и призвали немедленно покинуть ее.

Предупреждение опубликовано на сайте Министерства иностранных дел и торговли Южной Кореи.

"В связи с ситуацией в Украине правительство приняло решение срочно объявить предупреждение по поводу поездок 4-го уровня (запрет на поездки) для всей территории Украины с 13 февраля, воскресенья, 00:00 по корейскому времени (соответствует 12 февраля 17:00 по киевскому времени)", - сказано на сайте ведомства.

В МИД добавили, что эта превентивная мера принята на правительственном уровне в рамках подготовки к внезапному ухудшению ситуации. Граждане Кореи, находящиеся в стране, должны срочно уехать в безопасную третью страну или Корею доступными рейсами, а гражданам, планирующим поездку в Украину, следует отменить план.

"Если вы не покинете страну, несмотря на 4-й уровень предупреждения о поездках, вы можете быть наказаны в соответствии с правилами. Правительство планирует разработать все доступные дипломатические средства для безопасной эвакуации и выезда корейцев, проживающих в стране", - также заверили в МИД.

По состоянию на 2 ноября в Украине проживает 341 кореец, включая государственных служащих.

Как писала "Страна", МИД Японии тоже повысил до максимального (четвертого) уровня опасность нахождения в Украине и призвал японских граждан покинуть территорию нашей страны.

Аналогичное заявление сделали власти Нидерландов.