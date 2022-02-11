Президент США Джо Байден во время сегодняшнего разговора с лидерами стран НАТО и ЕС заявил им, что Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на дипломатические источники.

"Дипломатические источники сообщили, что Джо Байден сообщил лидерам союзников в телефонном разговоре, что Владимир Путин принял решение начать вторжение", - говорится в материале газеты.

Издание также отмечает, что информацию об этом Байдену предоставили на совещании в оперативном штабе в Белом доме, где обсуждались последние разведывательные данные о наращивании мощи российской армии. Эта встреча состоялась накануне переговоров с европейскими лидерами.

"Но это не значит, что Путин не может по-прежнему отойти назад", - сказал европейский дипломат, настаивая на том, что еще не поздно сдержать российского лидера от приказа начать наступление.

Между тем сегодня стало известно, что по инициативе американской стороны состоится телефонный разговор Байдена и Путина. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

А в Кремле добавили, что Путин и Байден поговорят по телефону уже 12 февраля вечером.