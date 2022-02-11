Американская разведка намеренно представляла администрации президента США Джо Байдена данные о тревожных сценариях угрозы вторжения России в Украину, что позволяло "сдерживать действия России", так как у Москвы складывалось впечатление, что американцы знают об их планах.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Опрошенные чиновники считают, что стратегия работает. Но также эта стратегия привела к конфликтам с американскими СМИ из-за нежелания администрации Байдена предоставить доказательства своих заявлений.

Указано, что разоблачения были тщательно согласованы между Советом национальной безопасности, разведывательным сообществом и другими агентствами национальной безопасности.

"Мы надеемся, что русские удивлены тем, что союзники знают об этих вещах, и что у них есть внутренняя реакция", сказал один из собеседников CNN.

Статью прокомментировал Тelegram-канал "Политика Страны":

"Версия, конечно, интересная, если не читать ленту новостей, в которой нагнетание угрозы войны со стороны руководства США продолжается ещё сильнее. Вчера Байден вообще призвал американцев немедленно покинуть Украину. Это ему по-прежнему разведка скармливает фейки?

Или же просто CNN уже просто слишком далеко зашла в конспирологии, стремясь как-то объяснить происходящий в американских СМИ информационный треш."

Напомним, в Associated Press заявили, что администрация Байдена не подкрепляет доказательствами заявления о подготовке "вторжения РФ в Украину".

Кому выгодно нагнетание паники о "российском вторжении" в Украину и как с этим связаны внутренние политические процессы США и Великобритании подробно разобралась спецкор "Страны" Олеся Медведева в своем блоге: