Глава Офиса президента Андрей Ермак после окончания встречи советников нормандской четверки пообщался с журналистами. Брифинг Ермака закончился вопросом о том, как он может прокомментировать призыв Джо Байдена к американцам немедленно покинуть Украину.

Этот призыв прозвучал сразу после завершения встречи советников и создалось впечатление, что провальные итоги этой встречи и побудили главу Белого дома призвать соотечественников уезжать из страны из-за возросшей угрозы войны с Россией.

Ермак ушёл от ответа на просьбу. Он сказал, что был на встрече девять часов и не слышал, что сказал Байден.

Напомним, в интервью NBC News 10 февраля Байден заявил, что "американские граждане должны уехать сейчас же".

"Не похоже, что мы имеем дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другая ситуация, и положение может измениться стремительно", - сказал Байден.

Ранее "Страна" сообщала о заявлении Ермака, что в ходе девятичасовой дискуссии советников нормандской четверки стороны так и не смогли прийти к выработке единого документа.