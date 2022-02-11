Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак на брифинге по итогам встречи советников Нормандской четверки заявил, что не видит готовности Берлина и Парижа давить на Киев по выполнению Минских соглашений.

По мнению Козака, Германия и Франция, соглашаясь формально с Россией о необходимости выполнения политической части Минска-2, "пытались найти нишу, в которой Украина могла бы и дальше продолжать делать то, что она делала эти восемь лет". То есть, чтобы Украина могла и дальше не выполнять политическую часть.

Другими словами, пока не подтверждаются слухи о том, что вояж Эммануэля Макрона в Москву и Киев дал хоть какой-то эффект для урегулирования конфликта.

Есть еще один негативный знак, свидетельствующий о провале переговоров: о следующей встрече политсоветников пока не договорились. Козак заявил, что это будет зависеть от работы в Трехсторонней контактной группе. То есть от того, начнет ли Украина обсуждать там особый статус Донбасса и другие политические пункты Минских соглашений.

Это вообще может означать, что нормандские встречи зависнут на неопределенное время.

Ранее на брифинге Козак заявлял, что встреча прошла "без выраженных результатов", преодолеть разногласия не удалось.

То же самое, но другими словами, констатировал и Андрей Ермак.